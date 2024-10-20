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Губернатор Подмосковья о «Химках» и 2:0 с «Локо»: «Приятный и важный результат. Команда заиграла» 

Губернатор Московской области оценил победу «Химок» над «Локомотивом» (2:0) в РПЛ.

— «Химки» ударно выступили. Для вас это удивительный результат?

— Это приятный результат. Важный очень. Команда заиграла. Рассчитываем на красивую и стабильную игру «Химок», – сказал Андрей Воробьев.

После 12 матчей подмосковный клуб занимает в таблице 12-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
Андрей Воробьев
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