Губернатор Подмосковья о «Химках» и 2:0 с «Локо»: «Приятный и важный результат. Команда заиграла»
Губернатор Московской области оценил победу «Химок» над «Локомотивом» (2:0) в РПЛ.
— «Химки» ударно выступили. Для вас это удивительный результат?
— Это приятный результат. Важный очень. Команда заиграла. Рассчитываем на красивую и стабильную игру «Химок», – сказал Андрей Воробьев.
После 12 матчей подмосковный клуб занимает в таблице 12-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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