Губернатор Подмосковья о «Химках» и 2:0 с «Локо»: «Приятный и важный результат. Команда заиграла» 

Губернатор Московской области оценил победу «Химок» над «Локомотивом» (2:0) в РПЛ.

— «Химки» ударно выступили. Для вас это удивительный результат?

— Это приятный результат. Важный очень. Команда заиграла. Рассчитываем на красивую и стабильную игру «Химок», – сказал Андрей Воробьев.

После 12 матчей подмосковный клуб занимает в таблице 12-е место.