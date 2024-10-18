Деку: «Месси вырос в «Барсе» при поколении, которое уже побеждало. Ямаль – часть обновляющейся команды. Сейчас другие времена»
Деку сравнил Лионеля Месси и Ламина Ямаля.
17-летний Ямаль забил 4 гола и сделал 5 передач в 9 матчах этого сезона Ла Лиги.
«Лео в то время был немного более взрывным игроком. Ламину всего 17 лет.
Лео посчастливилось вырасти в клубе при поколении, которое уже побеждало. Ламин является частью обновляющейся команды, поколения, которое только создается. Сейчас другие времена.
В Ламине хорошо то, что он проявляет большую зрелость, необычную для своего возраста», – сказал спортивный директор «Барселоны» Деку в интервью RAC1.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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