У Винисиуса 5 голов и 4 ассиста в 10 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Вингер «Реала» забил «Сельте»
Винисиус Жуниор отметился голами в двух матчах подряд.
Сегодня вингер «Реала» воспользовался передачей хавбека Луки Модрича и вывел свою команду вперед в игре против «Сельты» в 10-м туре Ла Лиги.
В текущем чемпионате Испании бразилец забил 5 мячей и сделал 4 голевых паса в 10 играх. В последних шести матчах во всех турнирах у него 6 результативных действий.
Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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