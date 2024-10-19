У Винисиуса 5 голов и 4 ассиста в 10 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Вингер «Реала» забил «Сельте»

Винисиус Жуниор отметился голами в двух матчах подряд.

Сегодня вингер «Реала» воспользовался передачей хавбека Луки Модрича и вывел свою команду вперед в игре против «Сельты» в 10-м туре Ла Лиги.

В текущем чемпионате Испании бразилец забил 5 мячей и сделал 4 голевых паса в 10 играх. В последних шести матчах во всех турнирах у него 6 результативных действий.

Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь .

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