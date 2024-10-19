Провал «Спартака» – из-за защитника Абены. Как он привозил и откуда вообще взялся?

Просил купить Станкович, сам уверен, что «реально хорош один в один».

Защитник «Спартака» Миенти Абена подарил «Краснодару» продолжение победной серии – 3:0 во многом его вина.

Что за ошибки и как он вообще оказался в «Спартаке»?

Абена провалил первый тайм: не встретил Ленини, сделал подарок Са и чуть не привез пенальти

«Спартак» пропустил уже на 8-й минуте. Ленини ушел от оступившегося Наиля Умярова и отравил в дальний из-за штрафной. Миенти Абена даже не встретил и дал спокойно пробить. Защитник «Спартака» в целом выдал ужасный матч.

В эпизоде со вторым голом вина Абены еще ярче.

Защитник плохо обработал мяч, Виктор Са его легко обокрал и снова забил в Москве. До этого у бразильца были голы «Локомотиву» и «Динамо» – все три мяча топ-соперникам.

В конце тайма Абена еще едва не привез пенальти. После розыгрыша аута Эдуард Сперцян пробил в створ, но мяч попал ему в руку.

Главный судья Кирилл Левников не назначил пенальти, ВАР не вмешался. Вероятно, посчитали, что это не выставленная рука – спасло даже при том, что мяч летел в створ.

Три явных ошибки, неуверенная игра против Джона Кордобы и логичная замена в перерыве на Даниила Денисова – Абена совсем не попал в игру.

Суперсерия «Краснодара» живет: девять побед в РПЛ подряд. Единственная команда без поражений. Южане после блеклого старта обыграли уже пачку конкурентов: ЦСКА, «Динамо» «Локомотив», «Зенит» и теперь «Спартак».

«Краснодар» вернулся на первое место в РПЛ – те же +1 от «Зенита». А вот «Локо» неожиданно оступился с «Химками» – 0:2 против аутсайдера откинули на третье место перед поездкой в Петербург.

Жуткий матч Абены в деталях. В чем именно провалился?

Абена – главный антигерой «Спартака». Второй топ-матч подряд: против «Локомотива» Деян Станкович перешел с 4-3-3 на 4-4-2 с Абеной, теперь – 3-5-2 на «Краснодар». Разумеется, дважды этого героя заменили в перерыве.

Сейчас Абена был страхующим центральным защитником – и ему досталась персональная опека Джона Кордобы.

Итог – катастрофа.

1. 3-5-2 «Спартака» накрывали «Краснодар» один в один, но команда Мурада Мусаева грамотно располагалась, благодаря этому Кордоба оказывался с Абеной на пространстве.

2. Единственное топ-качество Абены, которое Миенти успел засветить, – скорость. Но Кордоба тоже быстрый, заодно наказывал за тактические косяки и недостаток массы (например, Срджан Бабич – более подходящий, но вышел левее).

В итоге Кордоба разорвал: заработал штрафной, с которого чуть не забил Тормена, едва не посадил Абену на желтую, создал себе момент.

Ужасный привоз в эпизоде с голом Са – пик.

Трансфер Абены – идея Станковича. Защитник считает, что он «реально хорош при игре один в один»

История от Павла Маслова о необоснованной вере в Абену, рассказанная «Матчу» несколько недель назад: «У меня был откровенный разговор со Станковичем. Он мне сказал, что я ему нравлюсь как футболист, но приехал его игрок – Абена. Он сказал, что у меня будет не так много времени, я буду играть в Кубке преимущественно, и что мне нужно игровое время. Я благодарен, что Станкович прямо мне сказал свое видение ситуации».

Абена родом из Суринама, но занимался футболом в Нидерландах. Во взрослой карьере побывал в «Йонг Утрехте» и «Де Графсхапа», а в 2019-м даже заскакивал в «Спартак» – тогда трнавский.

В начале 2023-го Абена приехал в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову. Защитник не впечатлил российского тренера: часто сидел в запасе, через полгода спортивный директор «Ференцвароша» отметил, что интеграция Абены прошла не так гладко, как планировалось. Станкович тоже не видел его основным: Абена провел 17 матчей в чемпионате, остальные 16 либо сидел в запасе, либо пролетал мимо заявки. При этом он забил три мяча и сделал ассист – отличная результативность для центра защиты.

Еще Абена знает, как брать трофеи. По три раза выигрывал чемпионат и Кубок Словакии. Плюс чемпион Венгрии.

Абена пришел в «Спартак» на фоне травмы Алексиса Дуарте – Станкович предложил его спортивному директору Томашу Амаралу, это инсайд «Чемпионата».

«У «Спартака» был заложен ограниченный бюджет на покупку центрального защитника. И после того, как другие опции сорвались, а Дуарте травмировался, Станкович предложил Амаралу вариант с Абеной. Тот согласился. Вообще, сейчас в клубе чувствуется, что Амарал слегка побаивается Станковича и чувствует его авторитет. Первым признаком этого стал как раз трансфер Абены», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«Я защитник, который реально хорош при игре один в один, – рассказывал сам Абена сайту «Спартака» после перехода. – Изо всех сил бьюсь за команду. Хочу, чтобы болельщики мной гордились. И тренер тоже. На меня можно положиться. На поле я не эгоист. Делаю то, что помогает команде. Скорость у меня есть. Может, при моих габаритах в это не сразу поверишь. Но быстро бежать я умею».

Правда, пока этих качеств не видно.

Фото: vk.com/fckrasnodar ; vk.com/fcsm_official ; Stupnikov Alexander/FC «Spartak»/Global Look Press