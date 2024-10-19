«Краснодар» выиграл у «Спартака» 3 из 4 последних матчей
«Краснодар» обыграл «Спартак» в 3 из 4 последних матчей.
Команда под руководством Мурада Мусаева одержала победу над красно-белыми со счетом 3:0 в матче 12-го тура Мир РПЛ.
Таким образом, «Краснодар» обыграл «Спартак» в 3 из 4 последних матчей.
Прошлый матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых. «Быки» побеждали со счетом 3:2 и 2:0.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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