«Краснодар» выиграл у «Спартака» 3 из 4 последних матчей

«Краснодар» обыграл «Спартак» в 3 из 4 последних матчей.

Команда под руководством Мурада Мусаева одержала победу над красно-белыми со счетом 3:0 в матче 12-го тура Мир РПЛ .

Таким образом, «Краснодар » обыграл «Спартак » в 3 из 4 последних матчей.

Прошлый матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых. «Быки» побеждали со счетом 3:2 и 2:0.