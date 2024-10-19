0:3 от «Краснодара» – крупнейшее домашнее поражение «Спартака» с 2021 года
«Краснодар» нанес «Спартаку» крупнейшее поражение на «Лукойл Арене» с 2021 года.
Команда Деяна Станковича была разгромлена на своем поле в 12-м туре Мир РПЛ – 0:3.
В последний раз красно-белых на их арене громила «Уфа» (0:3) 18 апреля 2021 года. Последнее поражение с разницей в три мяча независимо от места проведения матча было у «Спартака» от «Динамо» 4 октября 2023 года – тоже 0:3.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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