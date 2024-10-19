Апелляцию «Ювентуса» на приговор о выплате Роналду 9,8 млн евро рассмотрят в марте 2025-го
Суд «Ювентуса» с Криштиану Роналду о выплате 9,8 млн евро пройдет в 2025-м.
Напомним, у португальца было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Ювентусу» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса.
Позднее Роналду обратился в суд, добиваясь перечисления ему 19,9 млн евро. По итогам разбирательств туринцев обязали заплатить своему бывшему игроку 9,77 млн плюс 9% с учетом инфляции. «Ювентус» подал апелляцию на это решение.
Стало известно, что суд по трудовым спорам назначил слушание между сторонами на март 2025 года. На нем судья должен решить, принимать или не принимать апелляцию клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Calcio Mercato
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