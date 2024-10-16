Месси, Роналдо, Зидан, Роналдиньо, Нойер – в символической сборной тридцатилетия от FourFourTwo. Роналду, Анри и Пирло – запасные
FourFourTwo составил символическую сборную тридцатилетия от FourFourTwo.
Британский журнал попросил каждого из своих экспертов составить собственную версию сборной тридцатилетия, включив в нее лучших футболистов мира с 1994 года. Каждый участник называл основной состав и троих запасных.
Игроки основы получали по одном баллу, запасные – по половине. Игроки, набравшие в сумме наибольшее количество очков, вошли в общую сборную тридцатилетия. Она выглядит так:
Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Филипп Лам, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль, Паоло Мальдини;
Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Роналдиньо;
Нападающие: Лионель Месси, Роналдо.
Запасные: Андреа Пирло, Тьерри Анри, Криштиану Роналду.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
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