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Месси, Роналдо, Зидан, Роналдиньо, Нойер – в символической сборной тридцатилетия от FourFourTwo. Роналду, Анри и Пирло – запасные

FourFourTwo составил символическую сборную тридцатилетия от FourFourTwo.

Британский журнал попросил каждого из своих экспертов составить собственную версию сборной тридцатилетия, включив в нее лучших футболистов мира с 1994 года. Каждый участник называл основной состав и троих запасных.

Игроки основы получали по одном баллу, запасные – по половине. Игроки, набравшие в сумме наибольшее количество очков, вошли в общую сборную тридцатилетия. Она выглядит так:

ВратарьМануэль Нойер;

ЗащитникиФилипп ЛамСерхио РамосКарлес ПуйольПаоло Мальдини;

Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Роналдиньо;

Нападающие: Лионель Месси, Роналдо. 

Запасные: Андреа Пирло, Тьерри Анри, Криштиану Роналду. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
logoБавария
logoФилипп Лам
logoМануэль Нойер
logoИнтер
logoМилан
logoПаоло Мальдини
logoАндреа Пирло
logoМанчестер Юнайтед
logoКриштиану Роналду
logoТьерри Анри
logoСборная Португалии по футболу
logoЮвентус
logoСборная Бразилии по футболу
logoМЛС
logoСборная Англии по футболу
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoКарлес Пуйоль
logoРоналдиньо
logoАндрес Иньеста
logoЛионель Месси
logoСерхио Рамос
logoДэвид Бекхэм
logoРоналдо
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЗинедин Зидан
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
FourFourTwo
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