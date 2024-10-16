Месси, Роналдо, Зидан, Роналдиньо, Нойер – в символической сборной тридцатилетия от FourFourTwo. Роналду, Анри и Пирло – запасные

FourFourTwo составил символическую сборную тридцатилетия от FourFourTwo.

Британский журнал попросил каждого из своих экспертов составить собственную версию сборной тридцатилетия, включив в нее лучших футболистов мира с 1994 года. Каждый участник называл основной состав и троих запасных.

Игроки основы получали по одном баллу, запасные – по половине. Игроки, набравшие в сумме наибольшее количество очков, вошли в общую сборную тридцатилетия. Она выглядит так:

Вратарь : Мануэль Нойер ;

Защитники : Филипп Лам , Серхио Рамос , Карлес Пуйоль , Паоло Мальдини ;

Полузащитники : Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Роналдиньо;

Нападающие : Лионель Месси, Роналдо.

Запасные : Андреа Пирло, Тьерри Анри, Криштиану Роналду.