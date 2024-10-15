«Роналду сказал мне: «Нужно познавать свое тело». Я не понял этого, когда был моложе. Сейчас я познаю». Кулусевски о совете Криштиану
Деян Кулусевски рассказал, как Кришитану Роналду помог ему стать лучше.
Полузащитник «Тоттенхэма» и нападающий «Аль-Насра» вместе выступали за «Ювентус».
– Я действительно чувствую, что я сильнее морально и физически в этом сезоне. Я немного изменил мышление. Я вырос и за пределами поля.
– Ты что-то изменил в своих тренировках?
– Да, я всегда вношу изменения. Я познаю свое тело. Когда я был моложе, я не понял, когда Роналду сказал мне: «Нужно познавать свое тело». Потому что тогда я не знал свое тело.
Но теперь я начинаю понимать свои сильные и слабые стороны, в чем я могу прибавить. Поэтому я чувствую, что все становится проще, – рассказал швед.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Fotbollskanalen
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