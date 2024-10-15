«Роналду сказал мне: «Нужно познавать свое тело». Я не понял этого, когда был моложе. Сейчас я познаю». Кулусевски о совете Криштиану

Деян Кулусевски рассказал, как Кришитану Роналду помог ему стать лучше.

Полузащитник «Тоттенхэма » и нападающий «Аль-Насра » вместе выступали за «Ювентус ».

– Я действительно чувствую, что я сильнее морально и физически в этом сезоне. Я немного изменил мышление. Я вырос и за пределами поля.

– Ты что-то изменил в своих тренировках?

– Да, я всегда вношу изменения. Я познаю свое тело. Когда я был моложе, я не понял, когда Роналду сказал мне: «Нужно познавать свое тело». Потому что тогда я не знал свое тело.

Но теперь я начинаю понимать свои сильные и слабые стороны, в чем я могу прибавить. Поэтому я чувствую, что все становится проще, – рассказал швед.