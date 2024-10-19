Флик о Лиге наций: «УЕФА, ФИФА и все федерации должны ее обсудить. Не хочу делать заявления, потому что не могу ничего изменить»
Ханс-Дитер Флик высказался о расписании матчей современных футболистов.
В частности, 59-летний специалист оценил необходимость проведения Лигу наций УЕФА.
«Думаю, что УЕФА, ФИФА и все федерации должны ее обсудить. Я не хочу делать заявления, потому что не могу ничего изменить.
Эксперты должны обсудить, как нужно сделать в будущем», – заявил тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.
Флик о Ямале: «Он готов играть, отдых пошел Ламину на пользу. Спасибо тренеру сборной Испании»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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