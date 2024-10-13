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«Барса» хочет, чтобы Ямаль уехал из сборной и не играл с Сербией на фоне травмы

«Барселона» хочет отозвать Ламина Ямаля из сборной Испании на фоне травмы.

Вингеру диагностировали мышечную перегрузку левой ноги после матча Испании в Лиге наций с Данией (1:0), в котором он был заменен на 93-й минуте.

Покидая поле, Ямаль прихрамывал. Он также с трудом передвигался после игры в подтрибунном помещении. 

Сообщается, что состояние игрока не должно ухудшиться, и повреждение не рассматривается как серьезное.

Вместе с тем «Барселона» не хочет рисковать футболистом и твердо попросила освободить его от дальнейшего пребывания в сборной. Хотя пока неясно, вернется ли Ямаль в клуб, там убеждены, что он не должен играть во вторник против сборной Сербии, чтобы избежать возможного рецидива и серьезных осложнений.

Отмечается, что Ханси Флик и спортивное руководство каталонцев вместе придерживаются стратегии, цель которой – не перегружать молодого игрока лишними минутами. В клубе понимают, что, несмотря на хорошую физическую подготовку, 17-летний игрок по-прежнему растет, и его мышцы развиваются. Они стремятся избежать повторения истории Ансу Фати и не хотели бы, чтобы какой-либо дискомфорт игрока привел к травмам, которые могли бы замедлить его прогресс.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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