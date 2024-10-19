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Флик о Ямале: «Он готов играть, отдых пошел Ламину на пользу. Спасибо тренеру сборной Испании»

Ханс-Дитер Флик оценил готовность Ламина Ямаля к ближайшим играм «Барселоны».

17-летний вингер досрочно покинул расположение сборной Испании из-за перегрузки мышц бедра во время игры с Данией в Лиге наций.

«Делаем шаг за шагом. Завтра мы играем против «Севильи», и на поле будут одиннадцать лучших игроков.

Отдых пошел Ямалю на пользу. Я благодарю тренера сборной Испании, он помог нам. Ламин готов играть», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Жоан Лапорта: «Флик произвел революцию в «Барсе» – он интегрирован в город, приветлив и дисциплинирован, профессионал с человеческим отношением. Мы очень довольны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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