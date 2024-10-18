Мостовой набрал 14 очков в фэнтези РПЛ за дубль «Акрону». Его популярность – 0,00%
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой принес «Зениту» победу над «Акроном».
Он забил два первых мяча команды, в итоге петербуржцы выиграли 5:0. Таким образом, Мостовой набрал 14 очков в фэнтези-турнире РПЛ: по +5 за голы, +3 за 90 минут на поле и +1 за сухой матч.
Ранее в сезоне у него суммарно за 11 туров было 15 фэнтези-очков. Популярность Мостового к 12-му туру упала до 0,00%, то есть он был в составах максимум у троих фэнтези-менеджеров.
Кроме того, 9 фэнтези-очков за матч набрал защитник «Зенита» Дуглас Сантос: он сделал ассист (+3) и получил +6 за игру на ноль, 10 баллов у Клаудиньо за две голевые передачи (по +3), а также полный и сухой матч.
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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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