Фэнтези
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Мостовой набрал 14 очков в фэнтези РПЛ за дубль «Акрону». Его популярность – 0,00%

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой принес «Зениту» победу над «Акроном».

Он забил два первых мяча команды, в итоге петербуржцы выиграли 5:0. Таким образом, Мостовой набрал 14 очков в фэнтези-турнире РПЛ: по +5 за голы, +3 за 90 минут на поле и +1 за сухой матч.

Ранее в сезоне у него суммарно за 11 туров было 15 фэнтези-очков. Популярность Мостового к 12-му туру упала до 0,00%, то есть он был в составах максимум у троих фэнтези-менеджеров.

Кроме того, 9 фэнтези-очков за матч набрал защитник «Зенита» Дуглас Сантос: он сделал ассист (+3) и получил +6 за игру на ноль, 10 баллов у Клаудиньо за две голевые передачи (по +3), а также полный и сухой матч.

Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе» – с наблюдениями и советами

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoФэнтези
logoДуглас Сантос
logoАндрей Мостовой
logoКлаудиньо
logoАкрон
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