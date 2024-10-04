«Зенит» – третий в РПЛ. Ему стоит волноваться?

Разбор Ильи Васильева.

Перед новым сезоном «Зенит» запустил перестройку, купив вратаря «Балтики» Евгения Латышонка, правого защитника «Краснодара» Сергея Волкова, левого защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, правого вингера «Локомотива» Максима Глушенкова, центрального нападающего Александра Соболева и универсального форварда «Архентинос Хуниорс» Лусиано Гонду.

После легко выигранного Суперкубка и четырех убедительных побед на старте казалось, что чемпионской интриги в РПЛ нет.

Однако после травм (Вендел, Глушенков) и покупок (Соболев, Гонду) команда Сергея Семака упустила лидерство и совсем не доминирует в РПЛ.

«Зениту» пора волноваться?

Суммируем проблемы «Зенита»: неудачные идеи без Глушенкова и слабые топ-матчи

Откат «Зенита» на третье место точно не кризис, но есть индикаторы того, что жизнь команды усложнилась.

1. «Зенит» без Глушенкова жутко просел в атаке.

И закончилась мегарезультативность, которая способствовала переоценке старта сезона.

Глушенков забил семь голов за четырнадцать ударов ударов на 3,5 xG, Вендел дал шесть ассистов за семь ключевых передач, «Зенит» закрывал игру пятью-шестью ударами.

Мастерство – супер, но на дистанции сезона никто не выдерживает такой темп «Зенит» на старте сильно перебрал по голам и набранным очкам, ведь показатели активности в чужой штрафной средние.

Бешеную эффективность прибили травмы: Вендел отдал две голевые за пять матчей и ничего не показал с «Краснодаром» (0:2), ЦСКА (1:0) и «Спартаком» (0:0), а Семак метался в идеях без Глушенкова.

С одной стороны, «Зенит» – самый эффективный на чужой половине и выжимает максимум из моментов. С другой – никогда не создавал так мало. Даже в первые сезоны Семака – в более закрытой РПЛ и с меньшим запасом прочности.

Зависимость от лидера нормальна, но отсутствие Глушенкова привело к не набравшему форму Соболеву в основе, игре в три центральных нападающих и отказу от профильных вингеров (Педро, Артур, Андрей Мостовой).

«Зенит» с трудом спасся с «Химками» (1:1), серо сыграл со «Спартаком» (0:0), подобрал неудачный план на ЦСКА (1:0), провалил первый тайм с «Факелом» (0:1, после перерыва – 3:1), уступил «Краснодару» (0:2). Без вопросов только к «Пари НН» (3:0).

Нестабильные матчи доказывают, что «Зенит» давно шел к такому поражению, как от «Краснодара».

2. Выходы в атаку тоже так себе.

Форварды плохо принимают длинные передачи, разыгрывающих полузащитников накрывают прессингом («Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и даже «Факел»), много проигранных подборов. У «Зенита» не получаются ни короткие розыгрыши, ни быстрые атаки после забросов.

3. Матчи с топ-соперниками теперь гораздо сложнее.

Ранее «Зенит» набирал 2,18 очка против московских команд и «Краснодара» (109 очков в сумме, +59 по разнице голов), а ближайший преследователь – «Спартак» – 1,36 (68 всего, 0 – разница забитых и пропущенных), все остальные – в минусе по голам).

Последние два сезона – только 1,14 за игру, меньше только у ЦСКА. В первой половине этой РПЛ результат «Зенита» приличный (1,75 с разницей 2:2), но игры сложные.

Топ-матчи тягучие, как и год назад. «Зенит» точно не был лучше «Спартака» и «Краснодара», тяжело смотрелся с ЦСКА, на равных сыграл с «Динамо». Почти каждая игра могла качнуться в любую сторону, а раньше Семак стабильно выносил конкурентов.

4. Индивидуально сильная оборона часто ошибается.

Дуглас Сантос, Нино, Страхиня Эракович, Вячеслав Караваев и Вильмар Барриос – суперсила «Зенита», балансирующая сильную атаку. Команда Семака в топе по оборонительным метрикам и меньше всех пропускает, но усложнила себе жизнь невынужденными ошибками.

Среди случайных помарок: пенальти из-за Вильмара Барриоса против «Динамо», удаление Страхини Эраковича со «Спартаком» и пенальти из-за отставленной руки на угловом с «Факелом», неудачный сброс Вячеслава Караваева Латышонку в «Краснодаре».

«Зенит» допускал так много только в перестройку-2021/22, когда Семак ушел от вечных 4-4-2 к 3-4-3 из-за плохой формы Деяна Ловрена и тяжелой группы в Лиге чемпионов.

Еще проблемы: Кассьерре тяжело слева, розыгрыши от ворот не работают

Осенью «Зенит» страдает из-за неудобных стартовых планов для лидеров.

В матчах с ЦСКА и «Факелом» Семак выпускал трех центральных нападающих. Что из этого вышло:

– ЦСКА выиграл весь воздух у тройки форвардов, а Матео Кассьерра провалился слева против компактных 3-4-3;

– с «Факелом» Кассьерра, сыгравший под Соболевым, снова потерялся между линиями, а единственный разыгрывающий полузащитник Вендел разрывался между помощью защитникам, продвижением и подыгрышем. При выходах из оборону в атаку вингер Педро спускался на позицию восьмерки – прессинг соперника сильно его ограничивал;

– «Зенит» забил ЦСКА после кросса, но регулярно навешивал только перед перерывом с «Факелом». Аналогично и с выходом из-под прессинга: Семак так и не перестроился на больших нападающих – выносов почти не было, а если и случались, то плохо подготовленные.

«Зенит» провалил два подряд первых тайма. С «Краснодаром» Семак выпустил Кассьерру слева, Гонду впервые сыграл в центре, а Глушенков вернулся направо.

Снова неубедительно: Макс интересно бежал за спину, Кассьерра попал в штангу, но «Зенит» нанес два удара за тайм, а в перерыве пришлось поменять местами Матео и Лусиано (спойлер: снова неудачно).

Следующая деталь – рассинхрон между атакой и полузащитой при прессинге.

«Спартак», ЦСКА, «Факел» в стартовые десять минут и «Краснодар» закрыли короткие розыгрыши «Зенита».

Несмотря на появление трех центральных нападающих, «Зенит» не научился цепляться за выносы Латышонка и защитников.

Оба явления взаимосвязаны. К штрафной спускаются семь полевых (легко ошибиться при коротком выходе), в районе центрального круга остается тройка нападающих. В итоге между полузащитой и атакой огромная зона. Если «Зенит» выносит, форварды могут зацепиться (Соболев – мастер таких эпизодов, только пока не в форме), но им некуда разворачивать атаку, так как набегающих партнеров мгновенно накрывают прямые опекуны.

Техническая запись: «Яндекс Плюс х VSporte»

Рано говорить, что «Зенит» проиграет титул: Глушенков исправит даже самый неудачный план

Несмотря на перечисленные проблемы, на дистанции сезона «Зенит» все равно сильнее остальных.

Во-первых, Глушенков – суперзвезда лиги. Чуть не перевернул даже проблемный матч с «Краснодаром». Приходил с правого фланга в середину для поиска мяча между линиями, быстрых комбинаций и рывков за спину. Так атака «Зенита» стала осмысленнее, хотя ей не хватало качественного левого фланга.

Глушенков важен для Вендела и Клаудиньо. Кассьерра и Гонду слабее в подыгрыше и приеме мяча спиной к воротам. Макс обостряет продвижение: быстро обыгрывает, избавляется от мяча в одно-два касания и разбирается сам.

Главное, чтобы не подвело здоровье. Глушенков выбыл на две-три недели из-за повреждения бедра, но впереди разобранный «Оренбург» со сменой тренера, пауза на сборные и максимально раскрытый в обороне «Акрон» – класса «Зенита» должно хватить на шесть очков из шести.

Дальше Глушенков будет способен замаскировать большинство атакующих проблем. Тем более это уже почти получилось в Краснодаре после неприятной травмы.

Во-вторых, у «Зенита» лучший подбор игроков в РПЛ. Семак, скорее всего, вернет классические 4-3-3 со свободной ролью Глушенкова, когда тот наберет форму. Гонду или Кассьерра уйдут в центр, а на левый фланг вернется скоростной дриблер Педро.

Есть и варианты на случай отказа от классики: разные центральные нападающие (таранный Соболев и подвижные Гонду – Кассьерра), сильные вингеры (старательный Мантуан, взрывной Педро, убегающий Мостовой, предпочитающий Артур).

И главное – крепкая оборона. Это не самый сильный «Зенит» при Семаке, но все равно один из самых надежных в РПЛ-2024/25.

В-третьих, Семак – мастер адаптаций и выхода из кризисов. Далеко не все идеи работают, но он лучше всех в лиге опирается на сильные качества лидеров.

Вывод

После мощной трансферной кампании и идеального старта «Зенит» откатился на третье место после десятого тура. Отстает от лидера всего на очко, но заслужил критику из-за хаоса после травмы Глушенкова и слабых топ-матчей.

При этом команда осталась в лидирующей группе, впереди несложный календарь, а с возвращением Глушенкова «Зенит» должен вернуть первое место.

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Алексей Даничев