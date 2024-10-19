Глава «Оренбурга»: «Химки» до сих пор не заплатили за Веру, мы подали иск в РФС. Нам сильно нужны средства, скоро зимнее трансферное окно»
«Оренбург» пожаловался в РФС на «Химки» из-за трансфера Лукаса Веры.
27-летний хавбек перешел в подмосковный клуб 11 июля, подписав контракт на два сезона. Сообщалось, что «Химки» заплатят за игрока миллион евро.
«Химки» до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры, поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо о том, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.
Однозначно то, что «Химки» нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тяготит, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги.
Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно», – заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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