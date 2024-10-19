Глава «Оренбурга»: «Химки» до сих пор не заплатили за Веру, мы подали иск в РФС. Нам сильно нужны средства, скоро зимнее трансферное окно»

«Оренбург» пожаловался в РФС на «Химки» из-за трансфера Лукаса Веры.

27-летний хавбек перешел в подмосковный клуб 11 июля, подписав контракт на два сезона. Сообщалось , что «Химки » заплатят за игрока миллион евро.

«Химки» до сих пор не выплатили нам сумму за трансфер Лукаса Веры , поэтому мы подали иск в палату по разрешению споров при РФС. Четыре дня назад, насколько мне известно, подмосковный клуб прислал письмо о том, что рассчитается с нами за трансфер аргентинца в декабре этого года.

Однозначно то, что «Химки» нам не выплатили ничего, у них там непонятная ситуация. Это нас тяготит, поскольку при продаже Веры мы рассчитывали сразу получить деньги.

Нам сильно нужны эти средства, ведь скоро зимнее трансферное окно», – заявил президент «Оренбурга » Василий Еремякин .