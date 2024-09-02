«Оренбург» обратился в ЭСК по пенальти в матче с «Динамо»: «Интересно услышать трактовки, чем рука Горбани отличается от руки Гладышева»

«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.

На 65-й минуте встречи арбитр после проверки ВАР назначил одиннадцатиметровый из-за попадания мяча в руку . Константин Тюкавин не реализовал пенальти, но на добивании мяч попал в ворота от защитника оренбуржцев Матиас Переса.

На 72-й минуте « » получило право на второй пенальти, его реализовал Эль-Мехди Маухуб.

«Мы подали запрос в ЭСК. Нам интересно услышать трактовки, чем рука Горбани отличается от руки », – сообщил президент « » .

Перес внес мяч в свои ворота после незабитого пенальти Тюкавина. Через несколько минут Маухуб забил дебютный гол с 11-метрового