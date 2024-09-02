«Оренбург» обратился в ЭСК по пенальти в матче с «Динамо»: «Интересно услышать трактовки, чем рука Горбани отличается от руки Гладышева»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Оренбург Кирилл Левников видеоповторы Спорт-Экспресс Василий Еремякин ЭСК РФС Ярослав Гладышев Мохаммад Горбани Футбол

«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.

На 65-й минуте встречи арбитр Кирилл Левников после проверки ВАР назначил одиннадцатиметровый из-за попадания мяча в руку Мохаммаду Горбани. Константин Тюкавин не реализовал пенальти, но на добивании мяч попал в ворота от защитника оренбуржцев Матиас Переса.

На 72-й минуте «Динамо» получило право на второй пенальти, его реализовал Эль-Мехди Маухуб.

«Мы подали запрос в ЭСК. Нам интересно услышать трактовки, чем рука Горбани отличается от руки Гладышева», – сообщил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

Перес внес мяч в свои ворота после незабитого пенальти Тюкавина. Через несколько минут Маухуб забил дебютный гол с 11-метрового

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7 комментариев
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Сергей Степашин: это рука кого надо рука
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Чем грудь Барриоса отличается от руки Горбани
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Просто рука Горбани возьми да ##### по мячу, а рука Гладышева по мячу погладила.
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Очевидно же, что у Гладышева мяч летел от ворот и игрок Оренбурга мячом вообще не владел, тогда как Горбани блокировал мяч летевший в створ ворот после удара головой Бальбуины.
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Ответ Ковид 07.10.52
Вы хорошо знаете. как земляки работают в кабинетах.
увы я не московец
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Ответ ТрактоПоктер
Чем грудь Барриоса отличается от руки Горбани
Полностью согласен.
Также рука Рожкова ничем не отличается, но вой подняли знатный.
При этом и Литвинов сыграл в первом туре рукой с отскоком от груди. Но там никто не возмущался. Приняли как должное.
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