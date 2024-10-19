У Гирасси 7 голов в 6 последних матчах. Форвард «Дортмунда» забил победный мяч «Санкт-Паули»

Серу Гирасси забил 7 голов в 6 последних матчах.

В пятницу форвард дортмундской «Боруссии » стал автором победного мяча в игре 7-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (2:1).

Подробнее статистика 28-летнего игрока сборной Гвинеи – здесь .