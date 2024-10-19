У Гирасси 7 голов в 6 последних матчах. Форвард «Дортмунда» забил победный мяч «Санкт-Паули»
Серу Гирасси забил 7 голов в 6 последних матчах.
В пятницу форвард дортмундской «Боруссии» стал автором победного мяча в игре 7-го тура Бундеслиги с «Санкт-Паули» (2:1).
Подробнее статистика 28-летнего игрока сборной Гвинеи – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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