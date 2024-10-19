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  • Суарес может продлить контракт с «Интер Майами». У 37-летнего форварда 18 голов и 7 ассистов за 26 матчей в МЛС
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Суарес может продлить контракт с «Интер Майами». У 37-летнего форварда 18 голов и 7 ассистов за 26 матчей в МЛС

Луис Суарес может продлить контракт с «Интер Майами».

37-летний форвард стал игроком команды МЛС в январе 2024 года. За 26 матчей в регулярном чемпионате уругваец забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

Действующее соглашение Суареса рассчитано до 31 декабря 2024-го.

«Мой представитель разговаривает с клубом, но я спокоен. Собираюсь закончить сезон наилучшим образом, чего я и хотел, и показать команде, что пришел с желанием.

Чувствую себя хорошо физически и надеюсь, что продолжу быть частью истории клуба», – сказал нападающий «Интер Майами» Луис Суарес.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoМЛС
logoЛуис Суарес
ESPN
logoИнтер Майами
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