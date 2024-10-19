Шавло о проблемах Станковича в «Спартаке»: «Выбор оптимального состава, баланс между нападением и обороной» 

Сергей Шавло высказался о проблемах тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Что-то меняется в лучшую сторону. Да, в таблице немного ухудшили положение, но по пропущенным мячам мы в хорошем состоянии — раньше пропускали больше. В первых играх пропустили три-четыре мяча.

Качественных игроков достаточно в центральной зоне, но из них надо выбрать, кто останется. Мне кажется, что перебор на позицию даже с учетом травмированных. Четыре футболиста в центральную зону — это многовато. Одна из основных проблем Станковича — выбор оптимального состава.

В атаке же сначала все было хорошо, забивали, а потом произошла засуха. Вроде в последних играх дали надежду, что налаживается. Главная задача Станковича сейчас — сбалансировать нападение и оборону.

Максименко играет хорошо, стабильно, а вот в защите такого пока нет. Пару-тройку раз за матч Саша выручает», — сказал бывший гендиректор «Спартака ».

После 11 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место. Сегодня «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром».