«Дзюба как Роналду. В тех моментах, когда мог бить по воротам, стал отдавать передачи. С возрастом стал мудрее». Новосельцев об Артеме

Иван Новосельцев рассказал, что общего между Артемом Дзюбой и Криштиану Роналду.

«Он пришел в «Акрон », там отдал голевую, тут отдал. Даже в тех моментах, когда он мог бить по воротам, он отдавал передачи. Это очень важно.

Он как Роналду . Тот в конце карьеры стал отдавать передачи, и Дзюба , видимо, такое же хочет повторить. С возрастом он стал мудрее, он хладнокровнее стал распоряжаться мячом», — сказал экс-игрок «Зенита».

В 5 матчах сезона Мир РПЛ на счету Дзюбы 1 гол и 3 ассиста.