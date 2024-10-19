«Дзюба как Роналду. В тех моментах, когда мог бить по воротам, стал отдавать передачи. С возрастом стал мудрее». Новосельцев об Артеме
Иван Новосельцев рассказал, что общего между Артемом Дзюбой и Криштиану Роналду.
«Он пришел в «Акрон», там отдал голевую, тут отдал. Даже в тех моментах, когда он мог бить по воротам, он отдавал передачи. Это очень важно.
Он как Роналду. Тот в конце карьеры стал отдавать передачи, и Дзюба, видимо, такое же хочет повторить. С возрастом он стал мудрее, он хладнокровнее стал распоряжаться мячом», — сказал экс-игрок «Зенита».
В 5 матчах сезона Мир РПЛ на счету Дзюбы 1 гол и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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