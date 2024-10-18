Андрей Мостовой: «Дзюба мне сказал: «Вот третий лимитчик «Зенита». Жалко, что у него травма, было интересно поиграть против него»

Андрей Мостовой рассказал о встрече с Артемом Дзюбой во время матча Мир РПЛ.

Сегодня в игре «Акрон» – «Зенит» Дзюба был заменен на 10-й минуте из-за травмы, а Мостовой оформил дубль и помог петербуржцам победить 5:0.

– С Дзюбой сегодня встретились. Пообщались?

– Не пообщались, мы тут встретились, он мне сказал «вот третий лимитчик». Жалко, что у него травма. Он заднюю потянул?

– Ну говорят, спазм, вроде ничего серьезного.

– Жалко, конечно. Против Артема было интересно поиграть, чтобы он сыграл против «Зенита».

– То есть, можно сказать, что травма Артема подпортила впечатление о матче?

– Ну не то, чтобы подпортила, думаю, даже стало полегче немножко. Артем – качественный футболист, думаю, он бы сегодня с двойным настроем играл против нас. Думаю, это не только для нас было бы интересно, но и для зрителей, – сказал хавбек «Зенита».