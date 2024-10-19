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«Мы были недостаточно хороши. Очень расстроены». Тренер «Шанхай Порт» – о поражении и пропуске «Шанхая» Слуцкого на 1-е место в лиге Китая

Главный тренер «Шанхай Порт» Кевин Мускат поделился эмоциями после поражения.

«Порт» проиграл на выезде «Чэнду Жунчэн» (1:3) и потерял лидерство в чемпионате Китая. Спортс’’ показывал этот матч в прямом эфире.

«Мы очень расстроены результатом. Конечно, вся команда выложилась на поле и сражалась до последнего. Мы все старались и создали много возможностей забить, сравнять счет, но не получилось. Мы были недостаточно хороши и потерпели поражение. Надо это принять, вернуться в Шанхай и продолжить борьбу.

Наша цель – провести оставшиеся два матча чемпионата как можно лучше, показать всю нашу силу. Мы будем бороться до последних минут этого сезона», – отметил Мускат на пресс-конференции.

«Шанхай Шеньхуа» в 28-м туре Суперлиги Китая выиграл у «Хэнаня» (2:1), проигрывая 0:1 – победный мяч забили на 89-й минуте матча. Благодаря победе и поражению «Шанхай Порта» команда Слуцкого стала лидером чемпионата Китая.

Таким образом, за два тура до завершения сезона «Шанхай Шеньхуа» возглавил таблицу, набрав 73 очка в 28 матчах. У «Шанхай Порта» 72 балла.

В 29-м туре «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» – матч в прямом эфире смотрите на Спортсе’’. В последнем туре новому лидеру чемпионата предстоит матч с «Чэнду».

«Шанхай» Слуцкого забил «Хэнаню» на 89-й (2:1) и выиграл 12-й из 13 последних матчей в чемпионате Китая

Опубликовано: Sports
Источник: Страница «Шанхай Порт» в Weibo
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoШанхай Порт
logoЧэнду Жунчэн
Кевин Мускат
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