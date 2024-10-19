Пике за сокращение числа матчей, но большее количество топ-игр: «За ними будет интереснее наблюдать»
Жерар Пике выступил за сокращение общего количества матчей.
В то же время экс-защитник «Барсы» призывает проводить больше топ-игр.
«Я понимаю, что организаторы хотят получить больше прибыли, но для блага футбола, думаю, было бы гораздо лучше проводить меньше матчей.
Но больше премиальных и эксклюзивных игр, за ними было бы гораздо интереснее наблюдать, в том числе и с точки зрения зрителей. Для игроков в итоге все равно будет меньше матчей», – сказал Пике.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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