Пике о календаре: «Матчей слишком много – зачем создавать Лигу наций, не проводите КЧМ. ФИФА и УЕФА хотят больше денег, но для футбола было бы лучше играть меньше»
– Матчей слишком много, и теперь мы видим, как игроки говорят: «Послушайте, мы получаем травмы. Матчи проходят каждые три дня, у нас нет времени на отдых летом».
– Что бы вы сделали, имея власть в мировом футболе?
– Я бы посоветовал сократить количество матчей. Обратился к лигам и сказал: «Почему бы не оставить по 16 команд вместо 20?»
В то же время я бы обратился в УЕФА и сказал: «Зачем создавать Лигу наций – новое соревнование, за которым трудно следить? Я бы сказал ФИФА: «Не проводите этот клубный чемпионат мира, который вы создали».
Я понимаю, что они хотят получать больше денег, но для футбола, думаю, было бы намного лучше проводить меньше матчей, более эксклюзивных и топовых, и аудитории будет намного легче следить за ними. Игроки будут проводить меньше матчей, – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании.
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