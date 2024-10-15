Певец Кевин Ролдан о шутке Пике про вечеринку Роналду после требла «Барсы» в сезоне-14/15: «Было приятно видеть повсюду свое имя и фамилию. Уважаю Криштиану, считаю его образцом дисциплины»

Певец Кевин Ролдан оценил шутке Жерара Пике про вечеринку Криштиану Роналду.

Колумбийский певец выступал на вечеринке в честь 30-летия Роналду в 2015 году – незадолго до этого «Реал » проиграл «Атлетико » со счетом 0:4.

По окончании сезона-2014/15, в котором «Барселона » выиграла требл, Пике сказал, выступая перед болельщиками на праздновании: «Спасибо Кевину Ролдану, с которого все это началось!»

«Я не воспринял это как что-то плохое.

Во-первых, я очень уважаю Криштиану Роналду , считаю его лучшим примером дисциплины в спорте. Во-вторых, я воспринял это как шутку, честно говоря.

Кроме того, это очень подходило мне в музыкальном плане. Было приятно видеть по всему миру имя, которое дала мне мать, и фамилию отца», – сказал Ролдан в эфире Radio Marca.