Пирс раскритиковал решение «МЮ» не платить Фергюсону и предложил игрокам платить экс-тренеру клуба: «Или было бы красиво, если «Ман Сити» финансировал сэра Алекса»

Стюарт Пирс отреагировал на решение «Ман Юнайтед» не платить Алексу Фергюсону.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед » перестанет платить 82-летнему Алексу Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Экс-тренер зарабатывал 2 млн фунтов в год на этой должности.

«Разве не было бы хорошо, если бы игроки «Манчестер Юнайтед » сказали: мы выделим деньги на сезон, чтобы сохранить Алекса на посту, потому что он слишком важен для этого клуба?

Я немного подурачился и подумал: а что, если игроки «Манчестер Сити » скажут: «Было бы здорово, если бы мы платили зарплату Фергюсону каждый год, чтобы он оставался на своем посту» – за то, что сэр Алекс сделал для клуба через дорогу.

Это было бы красиво. Вы уволили своего лучшего тренера, но мы будем его финансировать, это не проблема», – сказал экс-капитан сборной Англии.