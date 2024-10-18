Сунесс раскритиковал решение «МЮ» не платить Фергюсону: «Позор. Где уважение, черт возьми? Люди не понимают, как работает футбол. Ферги – символ великих дней клуба»

Грэм Сунесс раскритиковал решение «Манчестер Юнайтед» не платить Алексу Фергюсону.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед » перестанет платить 82-летнему Алексу Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов.

Экс-тренер зарабатывал 2 млн фунтов в год на этой должности.

«Просто своим присутствием Ферги является напоминанием о страсти и качестве, к которым «Юнайтед» всегда должен стремиться.

Символ великих дней клуба. В это же время раздевалка команды выглядит раздробленной, и никто не верит, что они могут добиться успеха

Однако его, похоже, считают просто еще одним сотрудником. Еще одной жертвой мер по сокращению расходов INEOS. Это позор. Где, черт возьми, уважение? Я должен сказать этим владельцам, что они опозорились.

Ежегодные 2 млн фунтов стерлингов, которые они сокращают, избавляясь от Ферги, – это капля в море.

Для меня это решение – доказательство того, что люди, которые сейчас управляют клубом, просто не понимают, как работает футбол, как работает «Манчестер Юнайтед», – считает Грэм Сунесс.