Сунесс раскритиковал решение «МЮ» не платить Фергюсону: «Позор. Где уважение, черт возьми? Люди не понимают, как работает футбол. Ферги – символ великих дней клуба»
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» перестанет платить 82-летнему Алексу Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов.
Экс-тренер зарабатывал 2 млн фунтов в год на этой должности.
«Просто своим присутствием Ферги является напоминанием о страсти и качестве, к которым «Юнайтед» всегда должен стремиться.
Символ великих дней клуба. В это же время раздевалка команды выглядит раздробленной, и никто не верит, что они могут добиться успеха
Однако его, похоже, считают просто еще одним сотрудником. Еще одной жертвой мер по сокращению расходов INEOS. Это позор. Где, черт возьми, уважение? Я должен сказать этим владельцам, что они опозорились.
Ежегодные 2 млн фунтов стерлингов, которые они сокращают, избавляясь от Ферги, – это капля в море.
Для меня это решение – доказательство того, что люди, которые сейчас управляют клубом, просто не понимают, как работает футбол, как работает «Манчестер Юнайтед», – считает Грэм Сунесс.
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