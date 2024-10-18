«ПСЖ» близок к продлению контрактов с Хакими и Витиньей и договаривается с Мендешем
Ашраф Хакими в ближайшее время может продлить контракт с «ПСЖ».
RMC Sport сообщает, что вероятность такого развития событий очень высока. Принципиальное согласие защитник дал еще до Олимпиады, а сейчас клуб хочет поскорее закрыть вопрос.
С Витиньей тоже намерены подписать новый договор, стороны почти договорились. Ожидается, что контракт будет рассчитан до 2029 года.
Также парижане хотели бы в этом сезоне продлить соглашение с Нуну Мендешем.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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