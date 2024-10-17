Энрике и «ПСЖ» продлят контракт еще на 2 года. Действующее соглашение истекает в 2025-м

Луис Энрике продлит контракт с «ПСЖ».

Как сообщает журналист Абделла Булма, парижский клуб договорился о новом соглашении с главным тренером. Энрике продлит контракт еще на 2 сезона – до 2027 года.

Действующий контракт Энрике с «ПСЖ » истекает в конце сезона-2024/25.

Энрике возглавил «ПСЖ» в июле 2023 года и в прошлом сезоне выиграл с клубом Лигу 1 и Кубок Франции. В текущем сезоне парижане занимают 2-е место в таблице после 7 туров, отставая от «Монако» на 2 очка.