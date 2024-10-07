Скоулз о трансферах «МЮ»: «Просто бардак – они потратили безумные деньги, а некоторые игроки даже не попадают в состав! Забьют ли Хейлунд и Зиркзе 20 голов? Я так не думаю»

Пол Скоулз раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед».

«Смотрите, [Расмус ] Хейлунд играет хорошо, но забьет ли он 20 голов? Я так не думаю. [Джошуа] Зиркзе… Кто он, «девятка» или «десятка»? Он забьет 20 голов? Не думаю.

Я думаю, они больше полагаются на надежду, чем на реально доказанное качество, и они потратили так много денег. Это безумная сумма, и некоторые из игроков не могут попасть в состав!

Вы думаете о [Мануэле ] Угарте, который пришел в клуб, который должен был изменить полузащиту… Тренер не выпустил его. Де Лигт, 50 млн фунтов, и он не выпустил его, 36-летний Джонни Эванс вышел вместо него.

[Лисандро ] Мартинес, тен Хаг привел его в клуб. О чем он думает сегодня? Играет Джонни Эванс, Магуайр в старте, [Виктор] Линделеф выходит перед ним. Это просто бардак с трансферами», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед».