Магуайр получил травму в матче с «Астон Виллой». Его заменил де Лигт

Харри Магуайр получил травму в матче с «Астон Виллой».

Защитник «МЮ » травмировался в конце первого тайма и покидал поле хромая. В перерыве вместо него вышел Маттейс де Лигт .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.