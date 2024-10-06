Магуайр получил травму в матче с «Астон Виллой». Его заменил де Лигт
Харри Магуайр получил травму в матче с «Астон Виллой».
Защитник «МЮ» травмировался в конце первого тайма и покидал поле хромая. В перерыве вместо него вышел Маттейс де Лигт.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
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