Магуайр сообщил, что пропустит несколько недель из-за травмы: «Расстроен, но вернусь сильнее»
Харри Магуайр пропустит несколько недель из-за травмы.
31-летний защитник «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в конце первого тайма матча с «Астон Виллой» (0:0) в седьмом туре АПЛ.
«Расстроен из-за травмы. Несколько недель проведу за пределами поля, но вернусь сильнее», – написал в своих соцсетях Харри Магуайр.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Харри Магуайра
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