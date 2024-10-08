Магуайр сообщил, что пропустит несколько недель из-за травмы: «Расстроен, но вернусь сильнее»

Харри Магуайр пропустит несколько недель из-за травмы.

31-летний защитник «Манчестер Юнайтед » получил повреждение в конце первого тайма матча с «Астон Виллой» (0:0) в седьмом туре АПЛ.

«Расстроен из-за травмы. Несколько недель проведу за пределами поля, но вернусь сильнее», – написал в своих соцсетях Харри Магуайр .

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