Майну не сыграет за Англию из-за проблем со здоровьем, Конса и Гиббс-Уайт тоже пропустят октябрьские матчи. Кейн здоров

Англия лишилась трех футболистов перед октябрьскими матчами.

Daily Mail передает, что Кобби Майну не примет участия в играх против Греции и Финляндии. У хавбека «Манчестер Юнайтед » были проблемы с задней поверхностью бедра, и решено дать ему отдохнуть в качестве меры предосторожности.

Защитник Эзри Конса получил травму бедра в матче «Астон Виллы » против «МЮ», а полузащитник Морган Гиббс-Уайт повредил колено в игре «Ноттингем Форест » с «Челси».

При этом отмечается, что Харри Кейн успешно прошел обследование и сможет сыграть.