Майну не сыграет за Англию из-за проблем со здоровьем, Конса и Гиббс-Уайт тоже пропустят октябрьские матчи. Кейн здоров
Англия лишилась трех футболистов перед октябрьскими матчами.
Daily Mail передает, что Кобби Майну не примет участия в играх против Греции и Финляндии. У хавбека «Манчестер Юнайтед» были проблемы с задней поверхностью бедра, и решено дать ему отдохнуть в качестве меры предосторожности.
Защитник Эзри Конса получил травму бедра в матче «Астон Виллы» против «МЮ», а полузащитник Морган Гиббс-Уайт повредил колено в игре «Ноттингем Форест» с «Челси».
При этом отмечается, что Харри Кейн успешно прошел обследование и сможет сыграть.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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