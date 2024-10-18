Эдинсон Кавани: «Гении – это Месси, Неймар, Роналдиньо и Марадона. Я старательный игрок с жаждой голов»
Эдинсон Кавани назвал самых одаренных футболистов.
«Честно говоря, я не считаю себя футбольным гением. Гении – это такие люди, как Месси, Неймар, Роналдиньо и Марадона.
Я старательный игрок, который оттачивает свое мастерство. У меня есть жажда голов, я всегда стремлюсь к славе и самосовершенствованию. Жертвы окупаются», – сказал форвард «Бока Хуниорс» в интервью ESPN.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Footboom
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