Эдинсон Кавани: «Гении – это Месси, Неймар, Роналдиньо и Марадона. Я старательный игрок с жаждой голов»

Эдинсон Кавани назвал самых одаренных футболистов.

«Честно говоря, я не считаю себя футбольным гением. Гении – это такие люди, как Месси , Неймар , Роналдиньо и Марадона .

Я старательный игрок, который оттачивает свое мастерство. У меня есть жажда голов, я всегда стремлюсь к славе и самосовершенствованию. Жертвы окупаются», – сказал форвард «Бока Хуниорс » в интервью ESPN.