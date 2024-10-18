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Эдинсон Кавани: «Гении – это Месси, Неймар, Роналдиньо и Марадона. Я старательный игрок с жаждой голов»

Эдинсон Кавани назвал самых одаренных футболистов.

«Честно говоря, я не считаю себя футбольным гением. Гении – это такие люди, как Месси, Неймар, Роналдиньо и Марадона.

Я старательный игрок, который оттачивает свое мастерство. У меня есть жажда голов, я всегда стремлюсь к славе и самосовершенствованию. Жертвы окупаются», – сказал форвард «Бока Хуниорс» в интервью ESPN.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Footboom
logoЭдинсон Кавани
logoМЛС
logoРоналдиньо
logoЛионель Месси
logoвысшая лига Аргентина
logoБока Хуниорс
logoДиего Марадона
logoНеймар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoИнтер Майами
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