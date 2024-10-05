37-летний Кавани и «Бока Хуниорс» продлили контракт до декабря 2026-го
Эдинсон Кавани заключил новое соглашение с «Бока Хуниорс».
37-летний форвард продлил с клубом из Буэнос-Айреса контракт до 31 декабря 2026 года.
Уругваец играет за «Боку» с 2023 года, забив 20 голов в 43 матчах во всех турнирах.
Также Кавани известен по выступлениям за «Валенсию», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Бока Хуниорс»
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