37-летний Кавани и «Бока Хуниорс» продлили контракт до декабря 2026-го

Эдинсон Кавани заключил новое соглашение с «Бока Хуниорс ».

37-летний форвард продлил с клубом из Буэнос-Айреса контракт до 31 декабря 2026 года.

Уругваец играет за «Боку» с 2023 года, забив 20 голов в 43 матчах во всех турнирах.

Также Кавани известен по выступлениям за «Валенсию», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».