Вингер «Тоттенхэма» Джонсон подвергся оскорблениям в инстаграме после 0:1 от «Арсенала» и удалил аккаунт
Бреннан Джонсон подвергся оскорблениям в инстаграме после проигрыша «Тоттенхэма».
В матче 4-го тура АПЛ лондонский клуб уступил в дерби «Арсеналу» со счетом 0:1.
23-летний вингер на протяжении всей игры получал оскорбительные сообщения от болельщиков своей команды. В особенности, когда он не использовал голевой момент незадолго до перерыва при счете 0:0.
После матча Джонсон удалил аккаунт в соцсетях.
Год назад футболист был куплен «шпорами» у «Ноттингем Форест» за 47,5 млн фунтов. Он забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 38 матчах за лондонцев, но в этом сезоне результативных действий у валлийца нет.
Сейчас «Тоттенхэм» занимает 13-е место в Премьер-лиге, выиграв лишь один из четырех стартовых матчей.
Артета автобусом взял дерби и без лидеров. Довел «Тоттенхэм» до отчаяния
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Football Insider
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