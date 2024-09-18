Вингер «Тоттенхэма» Джонсон подвергся оскорблениям в инстаграме после 0:1 от «Арсенала» и удалил аккаунт

Бреннан Джонсон подвергся оскорблениям в инстаграме после проигрыша «Тоттенхэма».

В матче 4-го тура АПЛ лондонский клуб уступил в дерби «Арсеналу » со счетом 0:1.

23-летний вингер на протяжении всей игры получал оскорбительные сообщения от болельщиков своей команды. В особенности, когда он не использовал голевой момент незадолго до перерыва при счете 0:0.

После матча Джонсон удалил аккаунт в соцсетях.

Год назад футболист был куплен «шпорами» у «Ноттингем Форест» за 47,5 млн фунтов. Он забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 38 матчах за лондонцев, но в этом сезоне результативных действий у валлийца нет.

Сейчас «Тоттенхэм » занимает 13-е место в Премьер-лиге, выиграв лишь один из четырех стартовых матчей.

Артета автобусом взял дерби и без лидеров. Довел «Тоттенхэм» до отчаяния