«Тебя уволят к утру!» Фанаты «Тоттенхэма» о тен Хаге при 3:0 с «МЮ» на «Олд Траффорд»
Болельщики «Тоттенхэма» скандировали кричалку об Эрике тен Хаге в матче с «МЮ».
В матче 6-го тура АПЛ «Тоттенхэм» одержал победу на «Олд Траффорд» со счетом 3:0. В конце 1-го тайма «Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша.
Ближе к концу матча болельщики лондонской команды скандировали в адрес тен Хага: «Тебя уволят к утру!»
После 6 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 7 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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