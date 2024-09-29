«Тебя уволят к утру!» Фанаты «Тоттенхэма» о тен Хаге при 3:0 с «МЮ» на «Олд Траффорд»

Болельщики «Тоттенхэма» скандировали кричалку об Эрике тен Хаге в матче с «МЮ».

В матче 6-го тура АПЛ «Тоттенхэм» одержал победу на «Олд Траффорд» со счетом 3:0. В конце 1-го тайма «Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша.

Ближе к концу матча болельщики лондонской команды скандировали в адрес тен Хага: «Тебя уволят к утру!»

После 6 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 7 очков.