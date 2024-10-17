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Борис Ротенберг о возможном матче Россия – Бруней в Сочи: «Мы все организуем, полные трибуны гарантированы. Вспомните ЧМ-2018»

Борис Ротенберг высказался о возможном матче сборной России в Сочи.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает Сочи, Нижний Новгород и Санкт-Петербург для проведения матча с Брунеем в ноябре.

«Если надо будет, мы все организуем. Пока из РФС не связывались. Но у нас есть все условия для проведения матча.

Думаю, что полные трибуны гарантированы. Вспомните чемпионат мира 2018 года», – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг.

Россия сыграет с Брунеем в ноябре. Устная договоренность уже достигнута («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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