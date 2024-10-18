Погребняк о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «В чем позор, в чем смысл?! Если кто-то завидует, надо составлять конкуренцию на поле»

Павел Погребняк не понимает смысла кричалки «Зенит» – позор российского футбола».

«Я вообще не понимаю, откуда взялась эта кричалка. В чем позор, в чем смысл?! Не нужно вообще обращать внимание на эту кричалку. Если кто-то завидует «Зениту», значит, надо просто составлять конкуренцию на поле», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России

Во время матчей Мир РПЛ с участием «Зенита» болельщики противоположных команд иногда скандируют кричалку «Зенит» – позор российского футбола!», за что клубы получают штрафы от КДК РФС.