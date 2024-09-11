«Зенит» – флагман российского футбола. Значит, у Пиняева просто не было предложения от него, иначе наверняка задумался бы». Погребняк о нежелании Сергея переходить

Павел Погребняк прокомментировал слова Сергея Пиняева о «Зените».

«Не стал бы оценивать слова Пиняева насчет того, что он никогда не пойдет в «Зенит » в категоричной форме. «Зенит» – это флагман российского футбола. Значит, у Пиняева просто не было предложения от «Зенита». Там сейчас на его позиции играют футболисты высокого уровня.

А при наличии такого предложения Пиняев наверняка задумался бы. В футбол мы играем ради трофеев.

Ему есть куда расти и к чему стремиться. Тем более его «Локомотив » сейчас удивляет со знаком плюс, на команду приятно смотреть. Так что Пиняев сейчас находится в правильном месте. А про «Зенит» надо думать, когда предложение от него у тебя уже в наличии», – отметил экс-форвард петербуржцев.

Пиняев о «Зените»: «Не вижу смысла менять команду в России. Есть смысл поговорить, когда там будут развивать россиян и делать ставку на них, чтобы не были на подхвате у латиносов»

Сергей Пиняев: «Для чего переходить в «Зенит», если будет возможность напрямую из «Локомотива» перейти в Европу? Переживу, если не выиграю 5 раз РПЛ»