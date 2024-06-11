Гендиректор «Шахтера» об уходе Соломона в «Тоттенхэм» без компенсации: «Реал» взял нашего игрока и заплатил нам за два года. Мадридцы сказали, что не хотят играть в грязные игры. Видите разницу?»

Гендиректор «Шахтера» сравнил «Тоттенхэм» с «Реалом».

Ранее вингер сборной Израиля Манор Соломон перешел в английский клуб на правах свободного агента, воспользовавшись разрешением ФИФА и приостановив контракт с украинской командой. « » почти год вел переговоры с лондонцами в расчете получить компенсацию, однако ничего не добился и собирается обратиться в суд.

«Есть две стороны: юридическая и моральная. Юридической займется суд. Что касается моральной стороны, то, общаясь с «Тоттенхэмом», я говорил о ней.

У нас есть несколько игроков, в « » и в « ». Эти клубы хотели взять наших игроков, но пришли к нам и сказали: «Так, мы можем подписать их бесплатно, но не хотим играть в эти грязные игры».

Вместо этого они предложили нам заплатить за аренду. Мадридский «Реал» взял нашего игрока и заплатил нам за два года. «Коринтианс» сделал то же самое.

Видите разницу между «Реалом» и «Тоттенхэмом»? Руководство «Реала» вело себя порядочно, а как вел себя «Тоттенхэм»?» – сказал Сергей Палкин в интервью The Telegraph.