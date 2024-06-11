Гендиректор «Шахтера» об уходе Соломона в «Тоттенхэм» без компенсации: «Реал» взял нашего игрока и заплатил нам за два года. Мадридцы сказали, что не хотят играть в грязные игры. Видите разницу?»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Тоттенхэм Сергей Палкин Майкон де Андраде Манор Соломон Винисиус Тобиас Футбол

Гендиректор «Шахтера» сравнил «Тоттенхэм» с «Реалом».

Ранее вингер сборной Израиля Манор Соломон перешел в английский клуб на правах свободного агента, воспользовавшись разрешением ФИФА и приостановив контракт с украинской командой. «Шахтер» почти год вел переговоры с лондонцами в расчете получить компенсацию, однако ничего не добился и собирается обратиться в суд.

«Есть две стороны: юридическая и моральная. Юридической займется суд. Что касается моральной стороны, то, общаясь с «Тоттенхэмом», я говорил о ней.

У нас есть несколько игроков, Винисиус Тобиас в «Реале» и Майкон в «Коринтиансе». Эти клубы хотели взять наших игроков, но пришли к нам и сказали: «Так, мы можем подписать их бесплатно, но не хотим играть в эти грязные игры».

Вместо этого они предложили нам заплатить за аренду. Мадридский «Реал» взял нашего игрока и заплатил нам за два года. «Коринтианс» сделал то же самое.

Видите разницу между «Реалом» и «Тоттенхэмом»? Руководство «Реала» вело себя порядочно, а как вел себя «Тоттенхэм»?» – сказал Сергей Палкин в интервью The Telegraph.

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16 комментариев
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Ответ Max Maximus
Да, Тоттенхэм и Леви те ещё барыги Ни чести, ни совести - как итог ни трофеев
А если бы заплатили, то было бы всё то же самое, только ещё минус бабки
+13
-1
+12
😭очередные
С кого они хотят взять деньги? С Дэниела Леви! Если есть возможность не платить, он точно не заплатить. Этот за копейку удавится. Ничего личного , бизнес есть бизнес. Деловой подход
+13
-4
+9
Да, Тоттенхэм и Леви те ещё барыги

Ни чести, ни совести - как итог ни трофеев
+12
-4
+8
Ответ Max Maximus
Да, Тоттенхэм и Леви те ещё барыги Ни чести, ни совести - как итог ни трофеев
Тут вопрос к ФИФА. По их правилу Соломон смог расторгнуть контракт, а Леви подписал уже свободного агента. Вся претензия Шахтёра сводится к тому, что Леви не оказался таким благородным.
+5
0
+5
Ну извините Флорентино испанец, а Леви еврей
+7
-4
+3
Ну пусть Палкин еще в Спортлото напишет, вдруг это хоть как-то поможет.
+2
-1
+1
ясень пень ,как иностр.игроки с Российского чемпика,по подзаконному указ фифы могут расторгать контракт,а с укрой типа нельзя,ишь чего захотел жертва аборта,всех под волчаск и урофутболёров тоже,а то ишь хатаскайники хотят заьтихариться и не помогать нэнке...захистники
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
😭очередные С кого они хотят взять деньги? С Дэниела Леви! Если есть возможность не платить, он точно не заплатить. Этот за копейку удавится. Ничего личного , бизнес есть бизнес. Деловой подход
Тем более, грех Шахтёру жаловаться. Мудрика только наркоман мог купить за такую цену, как и предлагающие из АПЛ за Судакова.
0
0
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Ответ Владимир Владимирович
Ну извините Флорентино испанец, а Леви еврей
еврей это не национальность. а черта характера😁
+1
-1
0
Ответ Владимир Владимирович
Ну извините Флорентино испанец, а Леви еврей
...евреи разве способны обжульничать партнера?
+1
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0
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