Гендиректор «Шахтера» об уходе Соломона в «Тоттенхэм» без компенсации: «Реал» взял нашего игрока и заплатил нам за два года. Мадридцы сказали, что не хотят играть в грязные игры. Видите разницу?»
Гендиректор «Шахтера» сравнил «Тоттенхэм» с «Реалом».
Ранее вингер сборной Израиля Манор Соломон перешел в английский клуб на правах свободного агента, воспользовавшись разрешением ФИФА и приостановив контракт с украинской командой. «Шахтер» почти год вел переговоры с лондонцами в расчете получить компенсацию, однако ничего не добился и собирается обратиться в суд.
«Есть две стороны: юридическая и моральная. Юридической займется суд. Что касается моральной стороны, то, общаясь с «Тоттенхэмом», я говорил о ней.
У нас есть несколько игроков, Винисиус Тобиас в «Реале» и Майкон в «Коринтиансе». Эти клубы хотели взять наших игроков, но пришли к нам и сказали: «Так, мы можем подписать их бесплатно, но не хотим играть в эти грязные игры».
Вместо этого они предложили нам заплатить за аренду. Мадридский «Реал» взял нашего игрока и заплатил нам за два года. «Коринтианс» сделал то же самое.
Видите разницу между «Реалом» и «Тоттенхэмом»? Руководство «Реала» вело себя порядочно, а как вел себя «Тоттенхэм»?» – сказал Сергей Палкин в интервью The Telegraph.
С кого они хотят взять деньги? С Дэниела Леви! Если есть возможность не платить, он точно не заплатить. Этот за копейку удавится. Ничего личного , бизнес есть бизнес. Деловой подход
Ни чести, ни совести - как итог ни трофеев