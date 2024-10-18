«Спорт конкурирует с шоу‑бизнесом. В Кубке России внедряем графику, чтобы зрители получили новый опыт». Замгенсекретаря РФС о медийности футбола

Эрика Сурикова рассказала о конкуренции спорта с шоу‑бизнесом.

– Как РФС повышает медийность своих турниров?

– У нас не так красиво [как в синхронном плавании], но мы стараемся. Профессиональный футбол и крупные соревнования по другим направлениям привлекают зрителя.

В Кубке России изменили спортивный формат и медийный формат, пришли к более открытому формату, доступу журналистов в закрытые зоны. Люди смотрят спорт ради эмоций.

В Кубке России с коллегами «Матч ТВ » внедряем графику в трансляцию, чтобы зрители получили новый опыт. К примеру, во время пенальти показываем карточки бьющего и вратаря, демонстрируем тепловые карты.

Спорт конкурирует с шоу‑бизнесом, – сказала заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза.