«Матч ТВ» важно красиво показать и рассказать о футболе. В КХЛ сделали доступ в раздевалки, в футболе это тяжеловато». Замгенпродюсера канала о трансляциях матчей

Дмитрий Рыжков заявил, что «Матч ТВ» ищет новые способы привлечения зрителей.

– С детства люблю футбол. Если сейчас (существует) достаточно большая палитра развлечений для молодого зрителя и старшего поколения, то в моем детстве футбол был, наверное, единственным развлечением, где можно было отвести душу.

Раньше казалось, что не надо бороться за привлечения зрителя к телевизору и на стадион. Сейчас ситуация поменялась, с таким большим количеством развлечений приходится бороться за зрителя, и для участия клубов на международной арене времена непростые.

«Матч ТВ» ищет новые инструменты для привлечения зрителя, хотя, на мой взгляд, футбол должен существовать сам по себе, не надо никого насильно тащить на стадионы. Но такие времена.

В РФС молодая команда, они стараются свой продукт упаковать красиво. «Матч ТВ» важно красиво все показать и рассказать о футболе. Спасибо РФС за новый формат Кубка России. В Кубке можно подойти во время игры к футболисту на скамейке запасных и взять интервью.

Главная задача всех, чтобы максимально большее количество людей были вовлечены в спорт. Коллеги из КХЛ давно сделали доступ в раздевалки, в футболе это сделать тяжеловато. Это в футболе очень сакральная история. Но мы принимаем правила игры.

– Футбол стал более открытым?

– На мой взгляд, клубы иногда через силу открываются, – сказал первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ » Дмитрий Рыжков.