Мостовой о Дзюбе против «Зенита»: «Игровые проблемы у команды Семака очевидны, и «Акрон» с Артемом может ими воспользоваться. Матч будет крайне принципиальным»
Александр Мостовой высказался в преддверии сегодняшнего матча РПЛ «Акрон» – «Зенит».
«Не сомневаюсь, что для Дзюбы этот матч будет крайне принципиальным. Он всегда особенно заряжен на свои бывшие команды. И не раз создавал им большие проблемы. Чего стоит недавняя выездная победа «Акрона» над «Ростовом», когда Артем забил второй гол и помог своей команде обыграть бывший клуб и своего заклятого врага, главного тренера ростовчан Валерия Карпина.
Может такое произойти и с «Зенитом», хотя петербургский клуб и сильнее «Ростова». Но игровые проблемы у команды Семака в этом сезоне очевидны. И «Акрон» с Дзюбой может ими воспользоваться», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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