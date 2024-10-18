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Аршавин о стажировке Мостового в «Зените»: «Если попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Мы не просто так называем его «Царь»

Андрей Аршавин высказался о возможной стажировке Александра Мостового в «Зените».

Есть ли вероятность, что мы увидим Мостового на стажировке в «Зените»?

– Если он попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Он в хороших отношениях с Александром Ивановичем [Медведевым], я не вижу проблем для этого.

Мостовой может что-то дать команде?

– Вообще на стажировке человек должен принимать, а не давать. В тренерском штабе «Зенита» уже есть не менее авторитетные футболисты.

Он же тоже авторитетный человек.

– Мы не просто так называем его «Царь». Здесь даже нет сомнений, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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