Аршавин о стажировке Мостового в «Зените»: «Если попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Мы не просто так называем его «Царь»

Андрей Аршавин высказался о возможной стажировке Александра Мостового в «Зените».

– Есть ли вероятность, что мы увидим Мостового на стажировке в «Зените»?

– Если он попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Он в хороших отношениях с Александром Ивановичем [Медведевым ], я не вижу проблем для этого.

– Мостовой может что-то дать команде?

– Вообще на стажировке человек должен принимать, а не давать. В тренерском штабе «Зенита» уже есть не менее авторитетные футболисты.

– Он же тоже авторитетный человек.

– Мы не просто так называем его «Царь». Здесь даже нет сомнений, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.