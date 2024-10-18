Бирхофф о Флике: «Я позвонил ему в 6:30 утра, он уже был на тренировке. Его подход идеально соответствует «Барсе»

Оливер Бирхофф оценил тренерские качества Ханси Флика.

Бывший нападающий сборной Германии заявил в интервью Bild, что «тренерский подход» его соотечественника «идеально соответствует» «Барселоне».

Бирхофф отметил, что футбол Флика «представляет радость и смелость», и что он «может продолжить историю», благодаря которой каталонский клуб «показал, насколько увлекательным может быть» этот вид спорта.

«На мой взгляд, он придает клубу единство, чувство общности. Клуб ведет себя как семья и делает ставку на молодых.

«Барселона » практически вынуждена полагаться на игроков из «Ла Масии» из-за финансового давления. Все это играет на руку Ханси» – считает Бирхофф.

Бывший форвард «Милана» утверждает, что «всегда был уверен» в немецком специалисте и очень доволен «успехами Ханси Флика на данный момент».

«В последний раз я позвонил ему в 6:30 утра, он уже был на тренировочном поле. Это показывает, как он любит свою работу», – заключил Бирхофф.