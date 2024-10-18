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Глава Marca о награде Месси: «Никто тебя не превзойдет, Лео, ты недосягаем. Футбол – это искусство, а ты – художник, чемпион чемпионов»

Глава Marca прокомментировал награду Лионеля Месси.

Ранее испанская газета вручила Месси награду как самому титулованному футболисту в истории.

«За восемь лет на посту генерального директора Marca мне выпала честь вручать множество наград Лео Месси. Награды, такие как лучший бомбардир Ла Лиги или «Золотая бутса», которые он завоевал благодаря своему огромному и несравненному таланту на поле, своей невероятной способности обыгрывать соперников и удивительной, неописуемой точности, с которой он отправляет мяч туда, куда вратарь не может дотянуться.

Мне всегда было приятно вручать ему эти награды, и я каждый раз был уверен, что это не конец, что Месси снова станет лучшим бомбардиром Европы или Ла Лиги, и я вновь буду стоять здесь и вручать ему очередной приз. Это повторялось снова и снова.

На этот раз все иначе. Я знаю, что больше никому не вручу эту награду самому титулованному футболисту в истории. Почему? Ответ прост: никто тебя не превзойдет, Лео. Это абсолютно невозможно. Человечество всегда стремилось превзойти себя, но есть пределы, которые, как мне кажется, непреодолимы. Никто из ныне живущих не увидит другого футболиста, который сможет накопить больше трофеев, чем ты. Ты недосягаем. Ты недосягаем на поле, обыгрывая соперников, и ты недосягаем с этим поистине удивительным количеством трофеев.

102 титула – как командные, так и индивидуальные. Это потрясающий и невозможный для повторения рекорд. Именно поэтому мы вручаем тебе это отличие (которое станет твоим 103-м трофеем), уже зная, что таких, как ты, больше не будет. Но мы также понимаем, что возможно, ты снова расчистишь свою переполненную витрину трофеев, чтобы добавить еще несколько кубков. Это ничего не изменит, а лишь усилит престиж и значимость этой награды.

Лео, ты представляешь собой вершину спортивного мастерства. Ты воплощаешь навыки и решимость, необходимые для достижения успеха. Ты абсолютный чемпион чемпионов. Ты – идеальное определение этого термина.

Marca уже вручала несколько наград в этой стране (США). Например, легендарную награду Marca Legend получили Мохаммед Али и Симона Байлс. А теперь эта награда вручается такому чемпиону чемпионов, как Месси.

Лео, мы собираемся вручить тебе два произведения искусства, созданные испанским художником Хосе Марией Пеньей и аргентинским скульптором Карлосом Бенавидесом. И кажется уместным, что на сцене появятся художественные произведения, потому что футбол – это искусство, а ты – художник.

Сколько грации ты приносишь на поле! Сколько гармонии в каждом пасе! Какая идеальная эстетика, когда ты бьешь штрафной! Сколько красоты в каждом из твоих голов! Сколько музыкальности взрывается в празднованиях! Сколько великолепной литературы воспевает твои победы!

Футбол должен быть признан одним из видов искусств, в том числе благодаря мастерам, таким как ты. Потому что искусство вдохновляет, и ты тоже. Ты являешься источником вдохновения для своих партнеров, даже для соперников. Для тренеров, для молодых игроков, которые смотрят на тебя с восхищением, для ветеранов, которые следят за тобой с удивлением, и для всех болельщиков...

Ты – образец для подражания», – сказал генеральный директор Marca Хуан Игнасио Гальярдо.

Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории от Marca

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoМохаммед Али
logoМЛС
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
logoСимона Байлс
logoИнтер Майами
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