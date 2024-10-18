Член оппозиции Лапорте о «Барсе»: «Клуб на грани исчезновения. Они говорят, что против акционерного общества, но спрашивают мнение сосьос об этом»
«Барса» – это семья, и мы не должны терять эти ценности. Существует риск превращения клуба в акционерное общество, и мы хотим запустить двигатель перемен.
Сегодня мы делаем шаг вперед. Нам не нравится нынешняя ситуация, и мы – новое поколение, новый огонь. Мы хотим, чтобы «Барса» была клубом, которым можно гордиться.
Мы не хотим «измов», единственный «изм», который я знаю, – это барселонизм.
На протяжении более двух лет мы слушали мнение более 3000 членов клуба. Через два дня состоится Ассамблея, которую мы просили провести в очном формате, но она будет телематической.
Уже почти три года у «Барсы» нет генерального директора, руководители уходят... Эту часть нужно сделать гораздо более профессиональной.
Мы думаем, что «Барса» находится на грани исчезновения. В клубе говорят, что они предотвращают превращение в акционерное общество, но при этом спрашивают мнение сосьос об этом», – сказал член оппозиции Жоану Лапорте Жоан Кампруби.
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