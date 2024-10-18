РУСАДА о приезде к сборной России: «Всегда дожидаемся конца тренировки и только потом проводим процедуры допинг-контроля. Руководство РФС не звонило и не возмущалось» 

Гендиректор РУСАДА рассказала о приезде агентства на тренировку сборной России.

«Та информация, которая была в прессе, не соответствует действительности. Из-за приезда РУСАДА никоим образом не отложили и не отменяли тренировку. РУСАДА в таких ситуациях всегда дожидается конца тренировки и только потом проводит процедуры допинг-контроля.

Руководство РФС не звонило и не возмущалось, у нас очень конструктивный диалог», – сказала Вероника Логинова.