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  • Жоан Лапорта: «Барса» была на грани краха, но мы улучшили ситуацию, увеличив доходы и сократив расходы. Мне предлагали 250 млн за Ямаля – я отказался, мы продаем по спортивным причинам»
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Жоан Лапорта: «Барса» была на грани краха, но мы улучшили ситуацию, увеличив доходы и сократив расходы. Мне предлагали 250 млн за Ямаля – я отказался, мы продаем по спортивным причинам»

Жоан Лапорта сообщил об успехах «Барселоны» в экономической сфере.

«Когда мы пришли в клуб, ситуация была плачевной. Правда заключается в том, что мы были на грани краха, но нам удалось улучшить ситуацию. Мы увеличили доходы, сократили расходы, уменьшили фонд заработной платы на 170 млн евро. Чтобы добиться такого сокращения, нужно обладать прекрасным умением вести переговоры.

Мы также знаем, как продавать игроков на 80 млн евро, руководствуясь сугубо спортивными причинами. Мы клуб, который покупает с чувством ответственности и осмысленно.

У нас есть Ла Масия – то, чего нет ни у кого. Оттуда выходят потрясающе талантливые футболисты, которые оказываются в основной команде. Я говорил, что Ла Масия станет ядром нашего проекта, и так оно и получилось. Мы ждем появления хороших вариантов на рынке, но в первую очередь ищем игроков у себя дома.

Некоторые люди говорят, что мы продавали футболистов для того, чтобы сбалансировать бюджет, но это не так. Продажи происходили по спортивным причинам. Дембеле, Гиу...

Другого такого места, как «Барселона», нет. Мы знаем, как продавать игроков, и тот, кто за ними приходит, должен показать свое истинное лицо.

Нам нужны те футболисты, которые хотят играть здесь. Ко мне приходили за Ямалем и предлагали 250 млн – я ответил отказом. Forbes ставит нас намного выше, чем год назад», – сказал президент «Барселоны».

«Барса» отклонила предложение о трансфере Ямаля за 250 млн евро – вероятно, от «ПСЖ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoПСЖ
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бизнес
logoЖоан Лапорта
logoУсман Дембеле
деньги
logoЛамин Ямаль
logoМарк Гиу
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